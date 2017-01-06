السيسى: سيخرج من مصر خير للمنطقة والعالم وسنعلم الناس بـ"المحبة والسلام"

كتب أحمد عبد الرحمن



>السيسى: سيخرج من مصر خير للمنطقة والعالم وسنعلم... by youm7

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر سيخرج منها خير ونور للمنطقة والعالم كله، مردفاً: "نعلّم الناس زى ما علّمناهم قبل كده بالمحبة والسلام والأمان والاستقرار الحقيقى".

وأضاف السيسى، خلال حضوره قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، :"مصر هتبقى حاجة عظيمة، حجتى فى كده إن البلد دى وإحنا بنتعامل بأمانة وشرف وإخلاص ومحبة وبسلام وغير كده لينا ولغيرنا، مش بس برة مصر والمنطقة بل العالم كله".

وتابع:"مش ممكن تكون النوايا دى اللى ربنا بيدعمها وينميها بالحُسن، ربنا بيحب الحسن والسلام والخير والتعاطف، وأى حاجة قبح ملهاش مكان، أى قبيح ملوش مكان، الجمال فقط هو اللى ليه مكان، واحنا هنا فى بلدنا هنقدم ده للعالم كله".

وأردف: "حد يقول إن أنا لما أكون موجود وأسعد الناس دى ده مش حُسن، حد يقول إن أنا لما أجامل الناس وأقولهم كل سنة وانتو طيبين دا مش حسن.. يا خسارة يا خسارة".

ووجه الرئيس حديثه للبابا تواضروس: "كل سنة وانت طيب يا قداسة البابا:"

واستطرد :"أنا بشكركم على حفاوة الاستقبال وربنا يحفظكم ويحفظ كل المصريين ويحفظ بلدنا وإن شاء الله السنة الجاية نحتفل بإنشاء صرح عظيم يعكس احترمنا لبعضنا البعض واحترامنا لدياناتنا وخياراتنا بعضنا البعض، مش بس هنقدم الصورة دى، هنقدمها ونعيشها مع بعض".

وأنهى الرئيس السيسى كلمته بالكاتدرائية: " أنا هنا فى بيت من بيوت الله بقوله يا رب احفظ مصر، يا رب أمّن مصر، يا رب الاستقرار والسلام لبلدنا واغننا بفضلك عمن سواك، شكرا جزيلا وكل سنة وانتو طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".