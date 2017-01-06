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ترامب يعتبر أن الجدل حول روسيا يأتي في سياق «حملة سياسية مغرضة»

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ترامب يعتبر أن الجدل حول روسيا يأتي في سياق «حملة سياسية مغرضة» ترامب يعتبر أن الجدل حول روسيا يأتي في سياق «حملة سياسية مغرضة»

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالتركيز المبالغ فيه على عمليات القرصنة المعلوماتية المنسوبة لروسيا خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية الأخيرة، ملمحًا بذلك الى أن الهدف منها هو اضعافه سياسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن الصين قرصنت خلال الفترة الأخيرة نحو 20 مليون اسم في الإدارة الأميركية، مضيفًا  ”لماذا لا يتكلم أحد عن هذه المسألة؟ إنها حملة سياسية مغرضة”.

وفي اشارة الى خصومه الديموقراطيين، قال ترامب ” لقد تعرضوا لضربة قوية في الانتخابات، وانا حصدت مقاطعات أكثر مما حصد رونالد ريجان”، مضيفًا  ”إنهم يشعرون بالخجل ويشنون حملة مغرضة بطريقة ما”.

وفي حين تتهم الإدارة المنتهية ولايتها ورؤساء أجهزة الاستخبارات موسكو علنا  بقرصنة كمبيوترات الحزب الديموقراطي والرسائل الالكترونية لمقرب من هيلاري كلينتون، يشكك ترامب بتورط  روسيا في هذه القضية، ولا يخفي رغبته بالعمل على تحسين العلاقات مع هذا البلد.

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