مدير أمن بورسعيد يتابع الحالة الأمنية للكنائس تزامنًا مع أعياد الميلاد

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء زكى صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، جميع كنائس المحافظة بمختلف الأحياء وبمدينة بور فؤاد للوقوف على الحالة الأمنية بها تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وأدائهم للقداس.

وشدد مدير أمن بورسعيد على قوات تأمين الكنائس باتخاذ جميع التدابير الأمنية والحذر والحيطة خلال قيام الأقباط بشعائرهم الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد.

كانت قوات الشرطة قد أغلقت الشوارع المؤدية إلى الكنائس وكثفت من تواجدها بميحط جميع الكنائس، وتم عمل الكردونات الأمنية الثابتة والمتحركة، ومشط خبراء وعناصر المفرقعات محيط الكنائس.