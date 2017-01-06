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إكرامى يتقمص دور أبو تريكة مع المنتخب الوطنى بالجابون

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إكرامى يتقمص دور أبو تريكة مع المنتخب الوطنى بالجابون إكرامى يتقمص دور أبو تريكة مع المنتخب الوطنى بالجابون

>كتب سليمان النقر

فى بعثات المنتخبات الوطنية التى تحتاج لفترة إقامة لا تقل عن أسبوعين تعتمد البعثة المصرية على بعض الطقوس الخاصة التى تؤديها خلال فترة الإقامة، من إعاشة أو أداء الصلوات أو اصطحاب الأغذية التى تحتاجها البعثة خلال فترة الإقامة، بسبب تعارض المأكولات الموجودة فى تلك البلدان مع الوجبات التى يعتاد عليها المصريون.

 

ومن أهم الطقوس فى الرحلات الخارجية التى تستمر الإقامة فيه لبعض أيام إلى تحديد الإمام الذى يؤم اللاعبين فى الصلوات خلال فندق الإقامة، ويقوم بدوره بإمامة المصلين خلال أداء الفريضة، وهو أسلوب يسير عليه غالبية المصريين خلال تواجدهم خارج القطر المصرى.

 

وكان محمد أبو تريكة أبرز اللاعبين الذين يتولون أمر إمامة أفراد البعثة المصرية خلال معسكرات الوطنى فى بطولات الأمم الأفريقية السابقة 2006 و2008، قبل أن تحرمه الإصابة من المشاركة فى نسخة 2010، وكان المسئول الأول عن إمامة المصلين خلال البعثة بل وإلقاء خطبة الجمعة خلال رحلات السفر.

 

وبعد اعتزال المنتخب وعودة للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية بعد 3 مرات غياب، ها هى تستمر العادة ويقوم شريف إكرامى حارس المرمى بدور الإمام ويتولى إمامة المصلين خلال أداء فريضة الصلاة بمعسكر الفراعنة المغلق خلال تواجدهم فى الجابون، لخوض منافسات أمم أفريقيا 2017، ويكمل مسيرة الإمامة التى يتوارثها المصريون خلال تواجدهم فى البعثات المسافرة خارج البلاد.


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