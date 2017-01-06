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السيسي من الكاتدرائية: «كل الكنائس التي أضرت تم ترميمها»

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السيسي من الكاتدرائية: «كل الكنائس التي أضرت تم ترميمها» السيسي من الكاتدرائية: «كل الكنائس التي أضرت تم ترميمها»

الرئيس خلال القاء كلمته

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي كل المسيحيين في بمناسبة عيد الميلاد، مؤكدًا أن المصريين جميعا ايد واحدة، ولا يمكن التفرقة بينهم.

وأكد الرئيس خلال كلمته  في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم الجمعة ، أن كل الكنائس التي أضيرت تم ترميمها، ماعدا كنيستين بالمنيا والعريش وخلال اسبوع ستكونا جاهزتين.

ووعد الرئيس ببناء أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم، مشيرا إلى أنه سيكون أول المساهمين في بناء المسجد والكنيسة وسيشهد العام القادم الاحتفال بافتتاحهما.

وأضاف السيسي، أن المصريين سيرون مصر قريبًا وسيخرج منها الخير والنور للعالم كله، وسنعلم الناس المحبة والآمان والاستقرار الحقيقي، مؤكدًا  أن الله خلق التنوع بين الناس ولابد من احترام إرادة الله.

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