العرب المسافرون إلى طوكيو في يناير

"طوكيو" مدينة حديثة في العالم من حيث البنية التحتية والتصميم، تستقطب السائحين العرب في الشتاء، وتحديدًا في يناير/كانون الثاني، نظرًا إلى أن مناخها مشمس وجاف. وينحصر تساقط الثلوج في المنطقة الشمالية من المدينة. ومن عناوين السياحة في طوكيو:

| سوق "تسوكيجي": هي سوق السمك الأكبر في البلاد، تتمركز بين نهر "سوميدا" ومنطقة "جينزا" الراقية للتسوّق. وتضمّ سوق الجملة الداخلية وسوق التجزئة الخارجية، وعددًا من المطاعم التي تعدّ وجبات "السوشي" الشهيّة، وتجذب الزائرين المحليين والأجانب.ويُنصح بزيارتها عند الخامسة صباحًا للاستمتاع بمزادات التونا، علمًا بأنّها لا تفتح كلّ يوم، لذا على السائح التأكد من المواعيد قبل الذهاب، فبالإضافة إلى أيام العطل، هي تقفل أبوابها الأربعاء أيضًا.

| "متحف طوكيو الوطني": كان بُني سنة 1872، في حديقة "أوينو" بمدينة "تايتو"، ويعدّ أقدم وأكبر متحف في اليابان. ويتكوّن من مبان خمسة، ويضمّ مقتنيات فنية قديمة يعود بعضها إلى سنة 2000 قبل الميلاد، بما فيها الزيّ القديم للساموراي والسيوف والتماثيل واللوحات والمخطوطات اليدويّة التي تعكس لمحةً عن ثقافة وتاريخ اليابان. ويمكن زيارة المتحف من الثلاثاء إلى الأحد، وذلك من التاسعة والنصف صباحًا حتى السادسة مساءً، مقابل 5 دولارات أمريكية للبالغين و3.5 دولارات أمريكية للطلاب.

| حديقة "أوينو": تقع في حي "وينو"، وتجذب السائحين طوال أشهر السنة، خصوصًا في الربيع موسم الكرز. تحوي الحديقة العديد من المتاحف والبرك وأكثر من 9.000 شجرة. وهي مجّانية ومفتوحة ليلًا ونهارًا، ما يجعلها بقعة شعبيّة لكلّ من السكان المحليين والسائحين.

| برج "طوكيو": هو ثاني أطول مبنى في اليابان، كان بُني سنة 1958، ويُستخدم في المقام الأول للإتصالات والبث. ومع ذلك، فإنه من الممكن زيارة واحدة أو اثنتين من طبقات المراقبة، وكلتاهما تقدمان نظرة مذهلة إلى المدينة أدناه.

فنادق فخمة في "طوكيو"

| "غراند حياة طوكيو": يقع الفندق في "روبونجي هيلز"، ويرتبط بأكثر من 200 محل تجاري ومطعم. وفيه "سبا" ومركز للياقة البدنية. وهناك، يمكن التلذّذ بالسوشي في "روكو روكو"، وتشمل خيارات تناول الطعام الأخرى وجبات الشواء الفرنسية والصينية والتيبانياكي، فيما تتوفر العروض الترفيهية الحية والمشروبات في وقت متأخر من الليل في "مادورو".

| "أساكوسا فيو": فندق مصمّم وفق طراز الـ"آرت ديكو"، ويحوي غرفًا عصريّةً مزودة بواجهات من الزجاج. وفيه مسبح داخلي مفتوح على مدار العام.