طلاب المدينة الجامعية بمرغم بالإسكندرية يضربون عن العشاء لإنشاء كوبرى مشاة

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر طلاب المدينة الجامعية بمرغم بالإسكندرية الإضراب عن وجبة العشاء مساء اليوم، اعتراضا على عدم وجود كوبرى مشاة أمام المدينة الجامعية، ووفاة أحد المشرفين المسئولين عن تسليم الأغذية للطلاب، اليوم الجمعة، فى حادث سير أثناء اتجاهه للمدينة الجامعية.

وقال الطالب ياسر عبد الجواد إن عددا من الطلاب قرروا الإضراب عن وجبة العشاء، للمطالبة بوضع إشارة مرور أمام المدينة الجامعية أو إنشاء كوبرى علوى للمشاة لحل المشكلة. وأضاف أن المنطقة تعانى من العشرات من حوادث السير من أهالى منطقة مرغم، بسبب عدم وجود كوبرى مخصص لتعدية الطريق السريع.

ومن جانبه قال سمير الأباصيرى، مدير عام المدن الجامعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم رفع مشكلة الطلاب إلى الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، للتواصل مع المحافظة والمرور والجهات المعنية لحل المشكلة والحفاظ على الطلاب.