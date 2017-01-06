مديرية أمن القاهرة تعلن خطة دخول الجماهير ودية مصر وتونس

كتب حاتم رضا

أصدرت مديرية أمن القاهرة بيانا لتوضيح كيفية دخول الجماهير مباراة مصر وتونس يوم الأحد المقبل استعدادا لأمم الجابون 2017، جاء نصه كالتالى:

"تهيب مديرية أمن القاهرة بالسادة حاملى تذاكر ودعوات مباراة منتخب مصر الوطنى الأول مع منتخب تونس الشقيق والمقامة باستاد القاهرة الدولى، وذلك يوم الأحد الموافق 2017/01/08، ونظرا للأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى الفنجرى أمام مدخل الاستاد الرئيسى وتخفيفا عن الجماهير التى سوف تحضر لمشاهدة المباراة فقد تقرر الدخول إلى الاستاد وفقا للآتى:

حاملو تذاكر ودعوات المقصورة الرئيسية والمقصورة الأمامية سوف يكون الدخول من الباب الرئيسيى من شارع الفنجرى أمام مسجد آل رشدان متجها إلى الباب الرئيسى وتم تخصيص البارك الرئيسى للاستاد وقاعة المؤتمرات لحاملى تلك التذاكر والدعوات.

حاملو تذاكر الدرجة الأولى يسار سوف يكون الدخول من الباب البحرى باتجاه شارع صلاح سالم من ناحية دار المدرعات وتم تخصيص البارك خلف البانورما للسيارات لحاملى تلك التذاكر والدعوات ويسير مترجلا الى الباب البحرى ثم الى مدرجات الدرجة الأولى.

حاملو تذاكر الدرجة الموحدة سوف يكون الدخول من الباب القبلى باتجاه شارع طريق النصر من ناحية مركز الموهوبين والمنصة الرئيسية.

حاملو تذاكر الدرجة المقصورة الرئيسية والامامية والاولى يمين (جمهور تونس) سوف يكون الدخول من الباب الرئيسيى من شارع الفنجرى امام مسجد ال رشدان متجها الى الباب الرئيسى وتم تخصيص البارك الرئيسى للاستاد وقاعة المؤتمرات لحاملى تلك التذاكر والدعوات.

أتوبيسا الفريقين والحكام ومراقب المباراة والأخوة الإعلاميين والصحفيين سوف يكون الدخول من الباب الشرقى للاستاد من ناحية شارع يوسف عباس بجوار المركز الطبى بموجب بطاقات الدخول المعتمدة من الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وسوف تغلق أبواب الاستاد فى تمام الساعة الخامسة مساء، ونهيب بالسادة الحضور الالتزام بتلك التعليمات حتى يتسنى لنا المساعدة فى اخراج الشكل العام للمباراة بالشكل اللائق بالدولة المصرية".