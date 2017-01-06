أجدد طريقة اسيوية لعلاج البشرة في الشتاء

تتميز بشرة الآسيويات بالنضارة والتألق باستمرار سواء في الصيف أو الشتاء. وبالرغم من درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية في هذا الشتاء، فإن بشرة الآسيويات لا تتأثر بهذا الأمر، لأنهن يتمتعن دائماً ببشرة نضرة وغاية في الرطوبة والنعومة؛ ويرجع ذلك إلى اتّباعهن العادات التي تحافظ على نضارة البشرة باستمرار.

إليك أهم أسرار الآسيويات للعناية ببشرتهن في الشتاء:



1-الترطيب الداخلي للبشرة: تحرص المرأة الآسيوية على شرب الكثير من الماء يومياً، خصوصاً في أشهر الشتاء الباردة. حتى لو كنت لا تشعرين بالعطش كثيراً في الأيام الباردة، فإن عليك شرب الكثير من الماء يومياً لتجنب جفاف البشرة والحصول على بشرة نضرة.

2- نظام غذائي غني بالفيتامينات: تعتمد المرأة الآسيوية على الأطعمة المغذية التي تحتوي على البيوتين وفيتامين (أ) وفيتامين (E) وحمض البانتوثنيك والإينوسيتول للحصول على جميع العناصر التي من شأنها أن تغذّي بشرتها.

3-رياضة الوجه: تقوم المرأة الآسيوية باتباع رياضة يومية للحفاظ على تألق وجهها دائماً، ومن أسهل أنواع الرياضة التي تؤثر في البشرة الضحك، فهو أسهل وأنسب وسيلة لتجعل المرأة تحافظ على نضارة بشرتها وتجنّبها ظهور الخطوط الدقيقة حول الفم. يمكنك ـ سيدتي ـ رفع حاجبيك إلى الأعلى، ثمّ تحريكهما باتجاه الأسفل، لمدة خمس دقائق يومياً، لأن ذلك يقلّل من ظهور الخطوط الدقيقة على جبينك.

4-الاستخدام الأمثل للمكياج: قد تجدين أن معظم الآسيويات يتجنّبن وضع الكثير من أنواع المكياج التي تؤذي البشرة؛ فالمرأة الآسيوية تعتمد على بشرتها الطبيعية مع القليل من المكياج فقط.

5-روتين للعناية بالبشرة: تحرص المرأة الآسيوية على اتباع روتين خاصّ للعناية ببشرتها يومياً قبل النوم، إذ تقوم بإزالة المكياج جيداً بالمزيل الخاصّ بها، ثمّ تقوم بوضع الكريم المرطّب على بشرتها لضمان الترطيب المثالي، بالإضافة إلى كريم العين حول عينيها لحمايتهما من الهالات السوداء.