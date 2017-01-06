الفئات المستبعدة من الحصول على الدعم بعد تطبيق منظومة كارت البنزين والسولار

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة البترول عن الفئات المستبعدة من الحصول على الدعم بعد تطبيق منظومة كارت البنزين والسولار ومن هذه الفئات الملاهى الترفيهية، والجامعات الخاصة، والسفارات الأجنبية، وأصحاب السيارات الفارهة وأصحاب السيارات غير المرخصة والآلات الغير مرخصة والتوك توك الذى لم يتم ترخيصه، وأصحاب السيارات المخالفة وأصحاب المخالفات والآلات غير المرخصة وأصحاب السيارات الذين يمتلكون رخص منتهية.

وأكدت وزارة البترول بأن أصحاب السيارات الملاكى غالية الثمن لن يتم تطبيق منظومة دعم المشتقات البترولية عليهم، وإنما سوف يحصلون على البنزين والسولار خلال فترة التطبيق التجريبى لمنظومة الدعم، ولكن عند التطبيق الفعلى لمنظومة كارت البنزين فلن يحصلوا على دعم المشتقات البترولية.

وأشارت وزارة البترول بأن الموتوسيكلات أو الدراجات البخارية غير المرخصة سوف تكون خارج منظومة الدعم لأن شرط الحصول على الدعم هو الحصول على الكارت الذكى، وأن الحصول على الكارت الذكى للبنزين والسولار لابد أن تمتلك رخصة سارية المفعول سواء رخصة قيادة أو رخصة المركبة، وأكدت وزارة البترول بأن تطبيق منظومة الكارت الذكى سوف يقلل من معدل الجريمة وتحقيق معدل أكبر من الأمن ومنع استخدام وسائل النقل فى الجرائم.

شبكةعيونالإخبارية

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