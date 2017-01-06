حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 7 يناير 2017

برج العقرب

مهنياً: العجلة في إنجاز العمل ينطوي على اخطاء كبيرة تتحمل نتائجها وحدك

عاطفياً: التصرفات غير المدروسة تثير شك الشريك، فحاول ان تقدر موقفه بصدر رحب

صحياً: اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن المشاكل الصحية على المدى المنظور

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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