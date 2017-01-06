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نواب بالبرلمان يصلون للكاتدرائية لتقديم التهانى للبابا تواضروس

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نواب بالبرلمان يصلون للكاتدرائية لتقديم التهانى للبابا تواضروس نواب بالبرلمان يصلون للكاتدرائية لتقديم التهانى للبابا تواضروس

>كتب سارة علام - وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز

يتوافد العديد من أعضاء مجلس النواب على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهانى للبابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ووصل مارجريت عازر وثروت بخيت وجون طلعت وآمنة النصير، والفنان هانى رمزى، وقيادات ذوزارة الداخلية ونواب الوزراء لتقديم التهانى.

قداس عيد الميلاد (8)

وتمركزت سيارات الأمن المركزى فى الشوارع المحيطة بالكاتدرائية تزامنا مع بدء توافد الأخوة الأقباط على الكنيسة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فيما تقوم الكشافة الكنسية بتفتيش الحاضرين والتأكد من التصاريح الأمنية. وفى داخل الكاتدرائية بدأت حلة العيد وفرش القائمون على الاحتفالات السجاد الأحمر لاستقبال المسئولين وبدء قداس العيد فى التاسعة مساء.

قداس عيد الميلاد (4)

قداس عيد الميلاد (7)

 

 

 

 

 


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