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حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 7 يناير 2017

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حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 7 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 7 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: ظروف طارئه تحتم عليك إعادة النظر في أمور مهنية جديدة، وهذا يساعدك لمزيد من التطور والتقدم

عاطفياً: نقاش جدّي مع الشريك لبحث شؤون المستقبل، وذلك سببه التفاهم الكبير بينكما

صحياً: تعامل مع صحتك بحكمة من أجل استرجاع رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول الآخرون استفزازك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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