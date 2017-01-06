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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 7 يناير 2017

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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 7 يناير 2017 حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 7 يناير 2017

برج الأسد

مهنياً: يوم حاسم لتحديد مستقبل أحد مشاريعك المهنية، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل سيكون أفضل وأكثر إشراقاً

عاطفياً: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطيه

صحياً: التيارات الفلكية تساعدك للخروج من أي أزمة بأسرع وقت ممكن

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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