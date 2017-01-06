لحوم ودواجن وأسماك بأسعار منخفضة تعرف علي أسعارها أماكن تواجدها

شيماء مصطفى

في ظل الظروف العصيبة التي تحيها البلاد من ارتفاع واضح بالأسعار هذا الأمر الناجم عن التعديلات والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة المصرية، وكان أولها تعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية راجية حدوث تحسنات ملموسة في القريب العاجل.

ومع وجود تعليمات واضحة وصريحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم المساس بمحدودي الدخل نجد بعض المؤسسات والشركات الحكومية تقوم بعرض منتجات بأسعار بسيطة من حين لأخر.

لذلك وفي هذا الصدد أعلنت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة عن كامل الاستعداد الواضح والصريح لتوفير سلع غذائية رئيسية كاللحوم والأسماك والدواجن وسلع تموينية بأسعار مخفضة خلال هذا الشهر بالأضافة إلي توفير خضروات وفواكه بسعر الجملة.

وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التموين أن الأسعار منخفضة ولا تقارن بالأسعار بالأسواق الخارجية، حيث يتم توفير الآتي:-

450 طن من اللحوم الحية السودانية بسعر 75 جنية والمجمد منها بسعر 48 جنية

السمان = 18 جنية للكيلو

350 طن دواجن مجمدة سعر الكيلو 25 جنية

كيلو الأرز الهندي = 7.5 جنية بدلاً من 12 جنية

عبوة سكر أقتصادية = 21 جنية

هذا وقت توعد المسئولين توفير سيارات نقل تقوم بنقل بعض هذه البضائع إلي المناطق المجاورة لتحقيق أقصي أستفادة للمستهلك

شبكةعيونالإخبارية

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