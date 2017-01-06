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حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 7 يناير 2017

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حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 7 يناير 2017 حظك اليوم برج السرطان ليوم السبت 7 يناير 2017

مهنياً: مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، ما يترك انعكاسات ايجابية اضافية ويولّد ارتياحاً

صحياً: تؤثر الضغوط في صحتك، أنت بحاجة إلى المزيد من الراحة الجسدية، خذ قسطاً كبيراً من النوم أو الاسترخاء

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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