إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة مناهضة للاستيطان

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أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما لصالح مستوطنى مستوطنة قدوميم المقامة على اراضى البلدة.



> وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال الاسرائيلى معززة بآليات وجرافة عسكرية اقتحمت البلدة من عدة محاور تحت غطاء كثيف من إطلاق قنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.



> وفى السياق، طالب أهالى القرية الوزارات والمؤسسات الأهلية المختصة ومنظمات الطفولة بالتدخل الفورى والجاد لحماية الأطفال من الانتهاكات المتكررة بحقهم من قبل جيش الاحتلال، التى كان آخرها تهديد 3 اطفال بالاعتقال، والتحقيق الميدانى معهم حول مشاركتهم فى المسيرة الأسبوعية.