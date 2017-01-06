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حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 7 يناير 2017

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حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 7 يناير 2017 حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 7 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: استفد من علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك العملي، لكن إياك واستغلال الآخرين

عاطفياً: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك الأخيرة دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة في هذا الاتجاه

صحياً: التنبه إلى نوعية المكوّنات في بعض الأطعمة ضروري جداً

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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