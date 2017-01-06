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بالفيديو بسبب أزمة السكر مدرس يطلب من الطلاب سكر لإعطائهم درجات أعمال السنة

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بالفيديو بسبب أزمة السكر مدرس يطلب من الطلاب سكر لإعطائهم درجات أعمال السنة بالفيديو بسبب أزمة السكر مدرس يطلب من الطلاب سكر لإعطائهم درجات أعمال السنة

سادت حالة من الحيرة والذهول للشعب المصرى خلال الفترة الحالية وذلك بسبب الارتفاع الجنونى للأسعار الأساسية والتي يتم استهلاكها للمواطن البسيط بصفة مستمرة وتعد من السلع الأساسية والتي لايمكن الاستغناء عنهاء من اى بيت، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاع كبير للأسعار والتي زادت عقب ارتفاع الامريكى فى السوق وايضا مع قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى فى السوق وخفض سعره بنسبة كبيرة تجاوزت 48%، ليترفع الاسعار فى السوق المصرى وسط انتهاز التجار ارتفاع الأسعار ليتم احتكار المنتجات لزيادة الأسعار وجني أرباح طائلة جراء زيادة الأزمة وافتعالها. أزمة السكر .

وكانت من ضمن الأزمات التى شهر بها المواطن البسيط خلال الفترة الماضية هى أزمة السكر والذى اختفى بشكل كبير وغريب من الأسواق دون سابق إنذار وارتفع سعره ان وجد بنسبة كبيرة، وفى واقعة هى اغرب من الخيال وعلى نظام المقايضة التي نشرتها الإعلامية رشا نبيل من خلال برنامجها كلام تاني والذى يذاع على فضائية دريم من تقرير مصور مع أطفال المدارس. حيث عرضت على الهواء مقطع تلميذ بمدرسة ابتدائية يقول ان احد المدرسين سيطلب منه اكياس سكر من وقت لاخر لكى يعطيه درجات اضافية فى الامتحانات، وكما روى الطالب هذا الكلام الى والده والذى بدوره ذهب الى مدير المدرسة ليتحرى الأمر ولكن لا توجد جدوى .

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