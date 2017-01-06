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هيئة كبار العلماء توافق على التجديد لمفتي الجمهورية لفترة ثانية

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هيئة كبار العلماء توافق على التجديد لمفتي الجمهورية لفترة ثانية هيئة كبار العلماء توافق على التجديد لمفتي الجمهورية لفترة ثانية

شوقي علام 

وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، بإجماع الآراء على التجديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب إنتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017 ، حسب ما يقرره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

وأحالت الهيئة إلى المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مذكرة برأي الهيئة مرفقا بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد ، ثم  يتولي فضيلة الإمام الأكبر رفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية للتكرم بإصدار قرار التعيين .

كما ناقشت الهيئة خلال اجتماعها، يوم الاثنين الماضي، بعض القضايا الفقهية التي أحدثت جدلا في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، والتي سيعلن عنها بعد الانتهاء من صياغة قرارات الهيئة بشأنها ، إضافة إلى مناقشة بعض شئون الهيئة .

يذكر أن، هيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية رسمية مستقلة للمسلمين، ومن مهامها اختيار مفتى الجمهورية و البت في الأمور الدينية والقضايا التي تواجه المجتمع علي أساس ديني.

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