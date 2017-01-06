الجيش الليبي يلقي القبض على المتحدث باسم تنظيم القاعدة في بنغازي

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري اليوم /الجمعة/ إلقاء القبض على المتحدث باسم تنظيم القاعدة في مدينة بنغازي.

وقال المسماري –وفقا لـ”سكاي نيوز” الإخبارية-: “ألقي القبض على المتحدث نزار جلال الطيرة وهو يحاول الهرب غربا إلى مدينة إجدابيا”.

وأضاف المسماري، أن الطيرة اعترف بمقتل المسئول العسكري لـ”مجلس شورى ثوار بنغازي” (فرع القاعدة في ليبيا) وسام بن حميد منذ 28 يوما في غارة جوية.

يذكر أن عدة مناطق في بنغازي شهدت الخميس الماضي محاولة فرار متشددين ينتمون لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” تزامنا مع اشتباكات مع الجيش الليبي الذي يسيطر على معظم أنحاء المدينة.