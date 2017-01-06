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بعد استبعاده من بعثة المنتخب.. محمد عواد يدعم حراس مرمى الفراعنة

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بعد استبعاده من بعثة المنتخب.. محمد عواد يدعم حراس مرمى الفراعنة بعد استبعاده من بعثة المنتخب.. محمد عواد يدعم حراس مرمى الفراعنة

>كتب إسلام جمال

تمنى محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى التوفيق لبعثة منتخب المسافرة للجابون، للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، وذلك بعد استبعاده من قائمة .

 

ونشر عواد صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تجمعه بأحمد ناجى مدرب حراس المنتهب الوطنى لكرة القدم، معلقًا: "كل التوفيق للمنتخب المصرى فى بطوله أفريقيا بالجابون.. وكل التوفيق لوحوش افريقيا الثلاثه وكل الدعم لهم وللكابتن احمد ناجي وللجهاز الفني ولكل اللاعبين فى تحقيق البطوله بإذن الله.. عاوزين نفرح يا رجالة".

 


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