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6 ألقاب من أصل 8 رصيد مصر ببطولة بريطانيا لناشئى الإسكواش

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6 ألقاب من أصل 8 رصيد مصر ببطولة بريطانيا لناشئى الإسكواش 6 ألقاب من أصل 8 رصيد مصر ببطولة بريطانيا لناشئى الإسكواش

>كتب سليمان النقر

ضمن البعثة المصرية المشاركة  فى بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، أعظم البطولات الدولية فى تاريخ اللعبة، فى حصد 6 ألقاب من أصل 8 ألقاب فى منافسات الناشئين والناشئات تحت 13 و15 و17 و19 سنة، ف البطولة المقامة منافساتها بمدينة شيفلد الإنجليزية.

 

وحقق يحيى النوسانى لقب بطولة بريطانيا في منافسات الناشئين تحت 15 سنة بعد فوزه على الماليزيى دونكان لى بنتيجة 3 / 0، وفى منافسات الناشئات حققت نور أبو المكارم لقب البطولة بعد فوزها على زميلتها فريدة أحمد بنتيجة 3 / 1.

 

وفى منافسات تحت 13 سنة حققت المصرية سلمى الطيب لقب الناشئات بعد الفوز علي زميلتها نورين خليفة، فيما غابت عن التواجد في منافسات الناشئين تحت 13 سنة والذي فاز فيه الايرلندي دينيس كيليفسكلى بعد فوزه على الانجليزي سام وايلد بنتيجة 3 / 0.

 

وحققت هنى معتز لقب الناشئات تحت 17 سنة بعد فوزها على الانجليزية اليز لازاروز بنتيجة 3 / 0.

 

وحقق مروان طارق لقب الناشئين تحت سن 17 سنة بعد الفوز على عمر التركى بنيتجة 3 / 1، وفازت هانيا الهمام بلقب منافسات الناشئات تحت 19 سنةبعد تغلبها على زينة مكاوى بنتيجة 3 / 1، بينما لا تنافس مصر على لقب الناشئين تحت 19 سنة بعد خروج يوسف إبراهيم من الدور قبل النهائى للبطولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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