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"المرور": حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات بمحيط الكنائس

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"المرور": حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات بمحيط الكنائس "المرور": حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات بمحيط الكنائس

>كتب عبد الرحمن سيد

عززت إدارتا مرور القاهرة والجيزة، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكنائس لعمل حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات مع تفتيش السيارات المتروكة بالتنسيق مع إدارتى الحماية المدنية لحين انتهاء احتفالات أعياد الميلاد.

 

كما انتشر رجال المرور أعلى الميادين الهامة لتسيير حركة السيارات منها ميدان رمسيس و عبد المنعم رياض و ميدان الجيزة و مصطفى محمود و ميدان مصطفى محمود و كوبرى أكتوبر والتحرير و طريق محور صفط اللبن و محور عرابى و الطرق الشمالية والجنوبية بالجيزة و القاهرة، لتسيير حركة السيارات لتأمين رحلات المواطنين. 

 

 


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