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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. ابنة أصالة مصرية رسميًا

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. ابنة أصالة مصرية رسميًا أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. ابنة أصالة مصرية رسميًا

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.

1. أبو هشيمة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد عبر "فيس بوك"

 

2.       مدرب حراس يهنئ أقباط بعيد الميلاد المجيد: إخواتى وعشرة عمرى

 

3.       إطلاق طابع بريد تذكارى للراحل نور الشريف.. وأبنته: "مبسوطة قوى"

 

4.       شافكى المنيرى تحيى الذكرى الأولى لوفاة زوجها ممدوح عبد العليم عبر "تويتر"

 

5.       "شام الذهبى" أبنة أصالة تحتفل بحصولها على الجنسية المصرية عبر "إنستجرام"

 

6.       لاعبو منتخب مصر يشاركون متابعيهم بصور من تدريباتهم.. وناجى: كله يقول يارب

 

7.       مؤمن زكريا يتسلم جائزة هداف الأهلى لعام 2016

 

8.       أحمد حلمى ينشر صورة مع بيومى فؤاد من كواليس "لف ودوران": مع حبيب الملايين

 

9.       يسرا اللوزى تنشر صورة لها من كواليس فيلم "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

 

10.   نيللى كريم تنشر صورتها مع عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة.. وتعلق: لا يمكننى وصفكم بكلمة واحدة


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