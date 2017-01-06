ضبط عاطل بــ40 تذكرة هيروين قبل توزيعها على عملائه بالغربية

الغربية ـ إسلام الخياط

تمكنت المباحث الجنائية بمركز شرطة زفتى من ضبط عاطل، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وتوزيع تذاكر الهيروين على عملائه بدائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى لمدينتى زفتى والسنطة، يفيد بتمكن المقدم على أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتى، من ضبط "على.غ.إ" 27 عاما عاطل مقيم بكفر عنان مركز زفتى، وبحوزته 40 تذكرة هيروين كبيرة الحجم وهاتف محمول ومبالغ مالية حصيلة البيع لعملائه.

بسؤال المتهم اعترف بحوزته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحرر محضر 10397لسنة 2016 جنايات مركز زفتى، وأخطرت النيابة العامة لمباشر التحقيق.