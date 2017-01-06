مدير عمليات جنوب سيناء: طقس السبت معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد العميد عصام خضر، مدير عام مركز العمليات وادارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أنه يسود المحافظة غدا السبت طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

وأضاف خضر، عبر تصريحات صحفيه له اليوم، أن هيئة الأرصاد الجوية أرسلت إخطارا يفيد بانخفاض نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال البلاد مما يزيد الإحساس بشدة برودة الطقس وانخفاض الرؤية على الطرق و يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية للبلاد.

وأشار إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، موضحا أن درجة الحرارة بمدينة طابا الصغرى 2 والعظمى 17 ومدينة طور سيناء 5 : 19 ومدينة شرم الشيخ 14 :22 ومدينة سانت كاترين 2 :13 وراس سدر 6:17 .