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الإسماعيلى يستعير هاشم الطلائع لمدة 6 أشهر

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الإسماعيلى يستعير هاشم الطلائع لمدة 6 أشهر الإسماعيلى يستعير هاشم الطلائع لمدة 6 أشهر

>كتبت لبنى عبد الله

وافق مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على إعارة مدافعه محمد هاشم لصفوف النادى الإسماعيلى لمدة 6 أشهر من أجل تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قبل انطلاق منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

 

وكان اللاعب فى طريقه للانتقال للداخلية، لكن دخول الدروايش فى المفاوضات حول وجهة اللاعب لأصحاب الرداء الأصفر.

 

يذكر أن مسئولى الداخلية كانزا قد اتفقوا على استعارة اللاعب مقابل 80 ألف جنيه حتى نهاية الموسم وكان الاتفاق يقضى بإرسال الاستغناء الخاص باللاعب غدا، لكن تدخل مسئولو الإسماعيلى فى اللحظات الأخيرة افسد الصفقة على الداخلية، لاسيما أن أشرف قاسم المدير الفنى للداخلية يضع أمالا كبيرة لتدعيم دفاعه عن طريق مدافع الطلائع.


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