الإسماعيلى يحسم مصير المعسكر الخارجى 20 يناير

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يحسم مجلس إدارة نادى الإسماعيلى مصير المعسكر الخارجى يوم 20 يناير الجارى بعد دراسة الموقف تماما مع إدارة التسويق بالنادى، والتى كان منوطا بها توفير معسكر خارجى لتلبية احتياجات التشيكى فرانز ستراكا الذى يحتاج لمعسكر خارجى من أجل تجهيز اللاعبين جيدا لخوض منافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

وتتجه النية للاكتفاء بمعسكر داخلى فى الإسماعيلية أو الإسكندرية حال عدم الاستقرار على معسكر خارجى بسبب عدم وجود عروض مناسبة تناسب الشروط التى حددها مجلس الإدارة، والتى من شأنها تعود بالربح على قلعة الدراويش أو على الأقل لا تحمل خزينة الإسماعيلى أى أعباء مالية جديدة، واستغلال اسم النادى وشعبيته فى تسويقه بالشكل الجيد.