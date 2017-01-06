عرض فيلم «داليدا» في ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتب: هاني صابر

> اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفيلم الفرنسي الإيطالي المشترك “داليدا” ليعرض في حفل ختام المهرجان الذي سيقام يوم 26 فبراير المقبل .

> ويتناول فيلم “داليدا” قصة القصة الحقيقية للمطربة العالمية الراحلة مصرية الأصل داليدا، التي ولدت في القاهرة، ونالت شهرتها العالمية خلال فترة الستينات، والفيلم من تأليف وإخراج الفرنسية ليزا أزويلوس، وبطولة سفيفا ألفيتي التي تقدم شخصية داليدا، ويشاركها البطولة فينيسينت بيريز، وريكاردو سكامارشوا، ونيل شنايدر، وتبلغ ميزانية الإنتاج نحو 15 مليون دولار.

وتعد المطربة الراحلة “داليدا” التي قدمت للسينما المصرية فيلمين هما “سيجارة وكأس” مع نيازي مصطفى سنة 1955، و”اليوم السادس” مع يوسف شاهين سنة 1986، من نجمات الغناء في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث غنت بعدة لغات منها العربية والفرنسية الألمانية والإيطالية والأسبانية، ووزعت أسطواناتها أكثر من 130 مليون اسطوانة حول العالم.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن اختيار فيلم “داليدا” للعرض في حفل الختام يرجع لإرتباط الشعب المصري بداليدا، وعشقه لأغانيها خاصة التي قدمتها باللغة العربية مثل “أحسن ناس” و”حلوة يا بلدي”، موضحا أن داليدا كانت تعتبر نفسها مصرية الأصل .

وأشار عبدالخالق، إلى أنه تم توجيه الدعوة لبطلة الفيلم ومخرجته وشقيق الفنانة الراحلة داليدا لحضور حفل الختام، وسيتم عقد مؤتمر صحفي لأسرة لهم، مؤكدا أن اختيار فيلم عن داليدا ذات الجذور المصرية في الختام يأتي إستكمالا للاحتفاء بالمرأة المصرية بعد اختيار فيلم “ليلى بنت الصحراء” للعرض في حفل الافتتاح وهو بطولة وإخراج وإنتاج بهيجة حافظ وإنتاج سنة 1937، ويعبر عن إبداع المرأة المصرية في عالم السينما في بداية القرن العشرين.

يذكر أن، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، سيعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة، ويكرم في دورته الأولى الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي .