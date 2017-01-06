وكالة: ميلشيات "الحوثى" تطلق صاروخًا باليستيًا على الجيش اليمنى

وكالات الأنباء

نقلت وكالة "يمن برس"، تصريحات عن مصادر ميدانية فى اليمن، أن الوحدة العسكرية المدارة من الحرس الثورى الإيرانى، أطلقت، أمس الخميس، صاروخًا باليتسيًا، على القوات الحكومية فى معسكر "شعب الجن" فى "كهبوب" بمديرية المضاربة، شرق باب المندب، جنوبى اليمن.

وأضافت المصادر لـ"يمن برس"، أن ما تسمى بالقوة الصاروخية التى يديرها ضباط إيرانيين لصالح مليشيات الحوثى، والمخلوع، أطلقت صاروخًا باليتسيًا على مواقع الجيش الوطنى قرب باب المندب.

وبحسب المصادر، فإن الصاروخ سقط على مقربة من تجمعات لقوات الشرعية، وأسفر انفجاره عن سقوط قتلى وجرحى، بينما لا توجد تفاصيل عن أعدادهم.

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت مليشيات الحوثى والمخلوع، استهداف قوات الشرعية، فى معسكر "شِعب الجن" قرب باب المندب، بمحافظة تعز، بصاروخ باليستى متوسط المدى، دون ذكر نوع الصاروخ.