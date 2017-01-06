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قوات مدعومة من أمريكا تنتزع قلعة سورية من داعش

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قوات مدعومة من أمريكا تنتزع قلعة سورية من داعش قوات مدعومة من أمريكا تنتزع قلعة سورية من داعش

>رويترز

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة أن فصائل تدعمها الولايات المتحدة فى سوريا انتزعت السيطرة على قلعة أثرية من تنظيم داعش فى تقدم مهم استراتيجيا على التنظيم فى معقله بمحافظة الرقة.

وقال المتحدث طلال سيلو لرويترز أن القوات استعادت السيطرة على قلعة جعبرعلى ضفاف بحيرة الأسد أمس الخميس. وتقع القلعة قرب سد على نهر الفرات تهدف قوات سوريا الديمقراطية إلى السيطرة عليه أيضا فى المرحلة الحالية من حملتها.

وقال مأمون عبد الكريم مدير الآثار السورية لرويترز فى دمشق أن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على القلعة تمثل "نصرا للشعب السورى لأن تحرير القلعة من يد داعش يعتبر إنقاذا للشعب السورى. "

وقوات سوريا الديمقراطية هى الشريك الأساسى للولايات المتحدة فى الحملة التى تقودها ضد داعش فى سوريا.

وهناك حملات منفصلة أيضا ضد التنظيم من الجيش السورى المدعوم من روسيا فى محافظة دير الزور وقرب مدينة تدمر التى سيطر عليها التنظيم للمرة الثانية فى ديسمبر ومن فصائل سورية تدعمها تركيا فى محافظة حلب قرب الحدود السورية التركية.

وقال سيلو "كل توجه القوات باتجاه منطقة السد حاليا." وذكر أن تقدم القوات تباطأ بسبب الضباب الكثيف الذى أتاح لمقاتلى استخدام أساليب الاندساس لمهاجمة القوات. لكنه قال فى مقابلة على الإنترنت أن أحوال الطقس تحسنت الآن.

ودشنت قوات سوريا الديمقراطية حملة من عدة مراحل فى محافظة الرقة فى نوفمبر بهدف انتزاع السيطرة على مدينة الرقة من التنظيم. وتمكنت فى المرحلة الأولى من السيطرة على أراض شمالى المدينة وتستهدف فى المرحلة الراهنة المناطق التى تقع إلى الغرب من الرقة.


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