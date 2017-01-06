القوات العراقية تحرر 7 قرى بالأنبار وقريتين بالمحور الغربى للموصل من داعش

أ ش أ

سيطرت قوات "عمليات الجزيرة والبادية" بالجيش العراقى مدعومة بالشرطة المحلية وقوات "الحشد الشعبي"، اليوم الجمعة، سبع قرى من قبضة تنظيم داعش الإرهابى شمالى قضاء "حديثة" غربى محافظة الأنبار.

وقال قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقى اللواء نومان عبد الزوبعى، فى بيان صحفى اليوم، إن قوات "عمليات الجزيرة" والفرقة السابعة و"طوارئ شرطة الأنبار" وحشد العشائر تمكنت من تحرير القرى السبع، مشيرا إلى أن القرى تقع مابين مدينتى حديثة وعانه غربى الأنبار.



> وأضاف: أن القرى المحررة هى: الجمس وتل أصفر والتيل والدوسة والأخضر ووادى عبيد والصفى، بعد هروب مسلحى داعش الإرهابى منها دون مقاومة إلى قضاء عانه، وتم العثور على أسلحة وعتاد ومعدات التنظيم فى هذه.

> وتابع: أن القوات المشتركة تحاصر منطقة "الزواية" شمال غربى حديثة، ووصلت إلى محيط منطقة "الصكرة" التابعة لقضاء عانه تمهيدا لاقتحامها.

> على صعيد متصل، حررت قوات "الحشد الشعبى" قريتين بالمحور الغربى للموصل مركز محافظة نينوى من قبضة داعش، فيما ذكر إعلام الحشد الشعبى أن القريتين هما: سهل أحمد والمالح جنوب غربى الموصل .

> وكانت قيادة "عمليات الجزيرة والبادية" بالجيش العراقى بدأت أمس بهدف تحرير منطقتى الصكرة والزاوية شمالى قضاء "حديثة" غربى الأنبار من قبضة داعش.