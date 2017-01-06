أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات العراقية تحرر 7 قرى بالأنبار وقريتين بالمحور الغربى للموصل من داعش

Google+ Print
القوات العراقية تحرر 7 قرى بالأنبار وقريتين بالمحور الغربى للموصل من داعش القوات العراقية تحرر 7 قرى بالأنبار وقريتين بالمحور الغربى للموصل من داعش

> أ ش أ

سيطرت قوات "عمليات الجزيرة والبادية" بالجيش العراقى مدعومة بالشرطة المحلية وقوات "الحشد الشعبي"، اليوم الجمعة، سبع قرى من قبضة تنظيم داعش الإرهابى شمالى قضاء "حديثة" غربى محافظة الأنبار.

وقال قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقى اللواء نومان عبد الزوبعى، فى بيان صحفى اليوم، إن قوات "عمليات الجزيرة" والفرقة السابعة و"طوارئ شرطة الأنبار" وحشد العشائر تمكنت من تحرير القرى السبع، مشيرا إلى أن القرى تقع مابين مدينتى حديثة وعانه غربى الأنبار.


> وأضاف: أن القرى المحررة هى: الجمس وتل أصفر والتيل والدوسة والأخضر ووادى عبيد والصفى، بعد هروب مسلحى داعش الإرهابى منها دون مقاومة إلى قضاء عانه، وتم العثور على أسلحة وعتاد ومعدات التنظيم فى هذه.
> وتابع: أن القوات المشتركة تحاصر منطقة "الزواية" شمال غربى حديثة، ووصلت إلى محيط منطقة "الصكرة" التابعة لقضاء عانه تمهيدا لاقتحامها.
> على صعيد متصل، حررت قوات "الحشد الشعبى" قريتين بالمحور الغربى للموصل مركز محافظة نينوى من قبضة داعش، فيما ذكر إعلام الحشد الشعبى أن القريتين هما: سهل أحمد والمالح جنوب غربى الموصل .
> وكانت قيادة "عمليات الجزيرة والبادية" بالجيش العراقى بدأت أمس بهدف تحرير منطقتى الصكرة والزاوية شمالى قضاء "حديثة" غربى الأنبار من قبضة داعش.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365