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بالصور: جو بو عيد حوّل عيد ميلاد مايا دياب إلى فيديو كليب

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الجمعة 06-01-2017 14:49

حوّل المخرج جو بو عيد سهرة عيد ميلاد الفنانة مايا دياب إلى كليب لأغنيتها "كده برضه" التي أعادت توزيعها اخيراً مع هادي شرارة.
الكليب يتضمن مشاهد من كواليس تحضيرات مايا دياب لعيد ميلادها والسهرة التي أقامتها بالمناسبة، كما ظهرت إبنتها كاي في الفيديو كليب.
الكليب يعتمد على جمال مايا دياب وإطلالتها في تلك السهرة والاجواء التي رافقت الحفل الذي تواجد فيه أصدقاؤها المقربون وهم يغنون ويرقصون إحتفاءً بها.
كليب "كده برضه" طُرح حصرياً عبر تطبيق أنغامي، على أن يتم طرحه عبر الفضائيات في العاشر من الشهر الجاري.
مايا دياب التي أحيت حفل رأس السنة مع فارس كرم في الأردن، كان يفترض أن تحل ضيفة على برنامج"رقص النجوم" يوم الأحد الماضي، لكن تم تأجيل عرض الحلقة حداداً على الضحايا الذين سقطوا ليلة رأس السنة في اسطنبول .ويبدو أن جو الحلقة كما كان مخططاً لها لم يعد مناسباً للعرض، خصوصاً وأنها أعدت خصيصاً لسهرة رأس السنة، ولم يتم الاعلان عن إطلالة مايا المرتقبة في البرنامج.

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سيدتي

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