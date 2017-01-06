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وعد في اليابان وكرامتها تمنعها من العودة

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الجمعة 06-01-2017 14:54

إستغلت الفنانة وعد فرصة وجودها في اليابان، حيث تمضي إجازة العام الجديدة مع إبنتها الوحيدة حسناء، وأطلقت أغنيتها الجديدة "مدة طويلة" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.
أغنية "مدة طويلة" من كلمات الشاعرة سما وألحان فيصل الفهد، وهي تحكي قصة إمراة تمنعها كرامتها من العودة إلى حبيبها الذي رجع إليها بعد غياب طويل، رغم حنينها الكبير إليه.
وكان آخر ظهور للفنانة وعد كان في زفاف الفنانة بلقيس حيث شاركت في إحيائها وحرصت على نقل تفاصيل الحفل عبر حسابها على موقع "إنستغرام".
يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة وعد كان أغنية باللهجة العراقية بعنوان "لك ما تريد" التي طرحتها خلال العام 2016.

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سيدتي