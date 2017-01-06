إيمان الباني: العالم يحتاج إلى الكثير من الحب

قالت ملكة جمال المغرب السابقة ألممثلة ايمان الباني في تدوينة لها على "إنستغرام" :"إن العالم يحتاج الكثير من الحب والجمال، لنكن فقط جيدين مع بعضنا البعض، وحده الحب يسود".

ولم تكشف زوجة الممثل التركي مراد يلدريم أسباب كتابتها التعليق، الذي أرفقته بصورة من حفل زفافها.

وجاءت التعليقات من المتابعين مباركة لها زواجها متمنين لها التوفيق والحب في حياتهما.

يذكر أن إيمان الباني دخلت القفص الذهبي في 25 دسمبر الماضي، واحتفلت على الطريقة المغربية في حفل أقيم في تركيا.