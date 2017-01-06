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وفاة الممثل الهندي أوم بوري بعد إصابته بأزمة قلبية

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الجمعة 06-01-2017 16:42

فارق الممثل الهندي أوم بوري Om Puri الحياة عن عمر ناهز الـ66 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية في مومباي.
وعلى أثر ذلك ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، حيث قدمّ التعازي نجوم الصف الأول في بوليوود على صفاحاتهم الخاصة، وعلى رأسهم بريانكا شوبرا Priyanka Chopra التي كتبت " نهاية العصر..سيبقى إرثه حيّاً".
بوري شارك في العديد من الأفلام الهنديّة في بوليوود في الثمانينيات، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الأمريكية والبريطانية في هوليوود.
يشار إلى أن الممثّل الهندي ولد في 18 أوكتوبر تشرين الأوّل من العام 1950 في مدينة أمبلا الهندية.

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