بعد استهزائها بالمغاربة بسبب زفاف مراد يلدريم... إعلامية تركية تعتذر

تراجعت المذيعة التركية "بيرشان إيبيك" عن الهجوم الذي شنته على المغرب، الذي اعتبرته بلداً مرفوضاً من طرف الاتحاد الإفريقي، بعد هجوم شنّه عليها مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعية على انستقرام وفيسبوك.

وكان الممثل مراد يلدريم، العريس التركي الذي تزوّج من الممثلة المغربية إيمان الباني وأثار غضب بعض الأتراك الذين اتّهموه بالتخلّي عن العادات التركية، قد وصف الأتراك الذين سخروا من عرسه المغربي، والذين كانت "بيرشان" واحدة منهم، بـ "المتأسلمين الجهلة".

المذيعة قدّمت اعتذاراً للشعب المغربي، موضحة أن المغاربة أساؤوا فهمها بالقول: "أنا أعتذر من كل من شتمني على حسابي على "انستغرام". لقد كان كلامي قاسياً نظراً لقسوة التعليقات التي تلقيتها".

وتابعت "أنا في آخر المطاف امرأة، ولا أستطيع تقبّل هذه الشتائم".

وأضافت "بيرشان إيبيك" أن حماسها الزائد للدفاع عن تقاليد العرس التركي، ورغبتها في أن تكون حاضرة في حفل زفاف النجم التركي وملكة جمال المغرب 2005 إيمان الباني، كانا وراء كلامها بتلك الطريقة، قبل أن تختم حديثها بـ "We Love Morocco".

من جهته، أعرب مقدم آخر في نفس البرنامج عن احترامه للمغرب، مؤكداً أنّ الدم الحار لشعبه جعل رد فعلهم بهذه القوة، حيث وصفهم بـ "الأناس المهذبين والرائعين الذين يتميزون بحسن الضيافة".

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