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سقوط 4 طلاب بتهمة سرقة 9أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالغربية

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سقوط 4 طلاب بتهمة سرقة 9أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالغربية سقوط 4 طلاب بتهمة سرقة 9أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالغربية

> الغربية ــ إسلام الخياط

تمكنت ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة زفتى، من ضبط طالبين قاما بسرقة مدرسة عمرو بن العاص التجربية.

 

كان العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى لمدينتى زفتى والسنطة قد تلقى إخطارا من الرائد محمد الجمل رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، يفيد بضبط  كل من، "إسماعيل م ا" 18عاما و"كريم ا ح" 15 عاما و"محمود ا م" 17 عاما و"نصر ا م" 15 عاما جميعهم طلاب  لقيامهم بسرقة 9 أجهزة كمبيوتر من مدرسة عمرو بن العاص التجريبية بزفتى، وبمناقشتهم اعترفوا بالواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات.

 

حرر  المحضر10748 جنح قسم زفتى 2016 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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