القبض على 4 مسجلين بحيازتهم مواد خام لتصنيع الحشيش بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن رجال مباحث السنبلاوين من ضبط 4 مسجلين خطر يقومون بحيازة المواد الخام لتصنيع الحشيش والهيروين، وذلك بمركز السنبلاوين.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى الرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث السنبلاوين، بقيام "أحمد ا. ا" 42 سنة عامل عادى والمدرج جنائيا تحت رقم 18/9، والسابق اتهامه فى 5 قضايا "قتل، وشروع فى قتل، وسرقة تيار كهربائى" أخرها القضية رقم 4596/2014 جنح السنبلاوين "سرقة تيار كهربائى ،و"معتز ع. ا. ع" 42 سنة عامل عادى، والمدرج جنائيا تحت رقم 1477/4، والسابق اتهامه فى "22" قضية "شروع فى قتل، ومخدرات" أخرها القضية رقم 27913 /2006 جنايات السنبلاوين "مخدرات"، كما تم ضبط "محمد م. ح" 28 سنة مبيض محارة، ويقيمون قرية "طماى الزهايرة" دائرة المركز، و"محمد ن. ع" 28 سنة عامل ومقيم شارع "النصر الشرقية البحرية" دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بتكون تشكيل عصابى بزعامة الأول تخصص فى التصنيع والاتجار لمخدر الحشيش بدائرة المركز، متخذين من منزل الثالث مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم ضبط "20" لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزن 50 كيلو جراما و"2" طربة لجوهر الحشيش المخدر وزن قرابة 500 جرام و"1" مكبس هيدروليكى كبير كامل و"1" مكبس يدوى بداخله كمية من الحشيش المخلوط معد للكبس و"5" قطع حديدية مختلفة الأحجام أحدها مطبوع عليه رسمة "نخلة" وكمية من الحنة واللبان الدكر والسكر وكسارة يدوية تستخدم فى طحن المواد الخام ومبلغ مالى 2500 جنيه، و"4" هواتف محمول.

وبواجهتهم، اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وحيازتهم للأدوات والمواد الخام المضبوطة بقصد تصنيع وكبس مخدر الحشيش، وأن المواد المخدرة المضبوطة من جوهر الحشيش هم من قاموا بتصنيعه وكبسه، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 322 / 2017 جنايات السنبلاوين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.