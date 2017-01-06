تدمير 28 قنبلة ومخبأين للإرهابين في الجزائر

دمرت قوات “الجيش الوطني الشعبي” الجزائري اليوم الجمعة 28 قنبلة ومدفعا تقليديا ومخبأين للإرهابيين بكل من ولايتي “عين الدفلى” و”البويرة” شمال البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني – في بيان لها – أنه “في إطار مكافحة الإرهاب دمرت قوات للجيش الوطني الشعبي (28) قنبلة ومدفعا تقليدي الصنع ومخبأين للإرهابيين بكل من عين الدفلى والبويرة (الناحية العسكرية الأولى) فيما تم ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية بباتنة (الناحية العسكرية الخامسة”.

وفي سياق آخر “أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمال رأس فالكون بوهران (الناحية العسكرية الثانية)”.