أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تدمير 28 قنبلة ومخبأين للإرهابين في الجزائر

Google+ Print
تدمير 28 قنبلة ومخبأين للإرهابين في الجزائر تدمير 28 قنبلة ومخبأين للإرهابين في الجزائر

الجيش الجزائري (أرشيف)

دمرت قوات “الجيش الوطني الشعبي” الجزائري اليوم الجمعة 28 قنبلة ومدفعا تقليديا ومخبأين للإرهابيين بكل من ولايتي “عين الدفلى” و”البويرة” شمال البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني – في بيان لها – أنه “في إطار مكافحة الإرهاب دمرت قوات للجيش الوطني الشعبي (28) قنبلة ومدفعا تقليدي الصنع ومخبأين للإرهابيين بكل من عين الدفلى والبويرة (الناحية العسكرية الأولى) فيما تم ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية بباتنة (الناحية العسكرية الخامسة”.

وفي سياق آخر “أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمال رأس فالكون بوهران (الناحية العسكرية الثانية)”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا