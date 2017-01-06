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بالصور.. 3 أسباب تؤدى لحدوث كسور بالرقبة لكبار السن أهمها السقوط

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بالصور.. 3 أسباب تؤدى لحدوث كسور بالرقبة لكبار السن أهمها السقوط بالصور.. 3 أسباب تؤدى لحدوث كسور بالرقبة لكبار السن أهمها السقوط

>كتبت أمل علام

أوضح الدكتور "حسام صلاح الدين" أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى، أن كبار السن معرضون أكثر لحدوث كسور بالفقرات العنقية.

 

وذلك خلال مؤتمر الجمعية المصرية لتشوهات العمود الفقرى والمنعقد بالقاهرة حاليا برئاسة الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بطب القاهرة.

 

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك طرقا ووسائل مختلفة لعلاجها، موضحا أن هناك وسائل كثيرة لعلاج الفقرات العنقية لكبار السن.

 

مؤكدا أن أسباب كسور الفقرات تأتى نتيجة عدة أسباب أهمها :

 

أولا: نتيجة هشاشة العظام.

 ثانيا: عدم اتزان الحركة مما يؤدى إلى سقوطهم بشكل متكرر.

 ثالثا: وجود أورام بالعمود الفقرى.

 

وأشار إلى أن الأعراض تتمثل فى حدوث آلام شديدة بالرقبة، أو آلام بالذراعين، وقد تتسبب فى وجود ضعف بالساقين، وصعوبة أو عدم قدرة على المشى فى حال وجود ضغط على النخاع الشوكى موضحا أن الأشعات الدقيقة بما فيها الرنين المغناطيسى تساهم فى التشخيص الدقيق ووضع خطة علاجية لكل حالة.

 

وقال يتم إما تركيب رقبة بلاستيكية حسب نوع الإصابة، أو إجراء عمليات جراحية لتثبيت الفقرات المصابة بمسامير أو شرائح معدنية، ورفع الضغط عن النخاع الشوكى.


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