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القبض على معد برامج لابتزازه مديرة مدرسة بالعمرانية

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القبض على معد برامج لابتزازه مديرة مدرسة بالعمرانية القبض على معد برامج لابتزازه مديرة مدرسة بالعمرانية

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، القبض على معد برامج بقناة فضائية لاتهامه بابتزاز مديرة مدرسة بالعمرانية، ورغبته فى الحصول على مبلغ مالى مقابل عدم ذكر اسمها فى واقعة تعرض طفل بالمدرسة لهتك عرضه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من مديرة مدرسة، أفادت فيه أن معد برامج بقناة فضائية يبتزها ويطلب منها دفع مبلغ 15 ألف جنيه للتغاضى عن ذكر اسمها فى تقرير يعده للبرنامج الذى يعمل به،عن تعرض طفل بالمدرسة لهتك عرضه، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 187 لسنة 2017 إدارى القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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