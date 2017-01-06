محل بقالة بسوهاج يبيع أدوية للمواطنين.. وضبط 28 قضية تموينية بالمحافظة

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، اليوم الجمعة، بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن المحافظة، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأسواق، قادها العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين، وأسفرت الحملة عن ضبط "28 " قضية تموينية، منها ضبط "السيد . م . ا" 42 عاما، صاحب محل بقالة، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، لحيازته كمية من الأدوية بدون ترخيص، "510" أقراص مختلفة الأنواع، و "20" كيس فوار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18 جنح مركز سوهاج لسنة 2017.

كما ضبطت مباحث التموين "40" لتر بنزين 80، وسولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2017، كما تم ضبط "11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و "5" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و "4" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وقضيتين عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، "وقضيتين غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقضيتين إدارة منشأة بدون ترخيص، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.