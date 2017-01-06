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السادات يصف تقريري «بلومبرج» و«إيكونوميست» بأنهما تتويج لجهود الدولة

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السادات يصف تقريري «بلومبرج» و«إيكونوميست» بأنهما تتويج لجهود الدولة السادات يصف تقريري «بلومبرج» و«إيكونوميست» بأنهما تتويج لجهود الدولة

عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

وصف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي” اختيار مؤسسة “بلومبرج” لمصر ضمن أفضل 20 وجهة سياحية تنصح بزيارتها هذا العام، إلى جانب وضع صحيفة “إيكونوميست” لمصر بين أفضل 12 وجهة استثمارية خلال 2017، بأنه تتويج للجهود المبذولة من قبل الدولة على مدار العامين الماضيين.

وأشاد السادات في تصريحات صحفية اليوم، بهذه التقارير التي تعكس نجاح الخطة الاقتصادية للدولة، والتي تؤكد أيضا أننا على المسار الصحيح وأن على المواطنين أن يفخروا بأنفسهم وأن يصبروا ويتحملوا حتى تتحقق التنمية المستدامة ويعم الرخاء على الوطن.

وقال السادات إن تقرير مؤسسة بلومبرج يدل بلا شك أن الوضع الأمني في أصبح مستقرا إلى حد بعيد، كما أن تقرير “إيكونوميست” يثبت بدء استعادة الاقتصاد المصري عافيته، خاصة عندما نجد أن الاحتياطي النقدي من الدولار قد ارتفع لأكثر من 24 مليار دولار.

وتوقع السادات أن يكون عام 2017 هو عام الاقتصاد المصري القوي والمتعافي، محذرا في الوقت ذاته من الشائعات التي سيروجها أعداء الوطن لضرب معنويات الشعب المصري وزرع الشك في نفوس المواطنين تجاه القيادة السياسية بهدف إفشال مسيرة التنمية.

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