ننشر صور إحباط الهجوم الإرهابى على كمائن القوات المسلحة بشمال سيناء

كتب زكى القاضى

ينشر "اليوم السابع"، صور إحباط عناصر إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى، محاولة تسلل وهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على عدد من نقاط التأمين بشمال سيناء، وبعد تبادل لإطلاق النيران، وأسفرت عن القضاء على 9 تكفيريين، وإصابة 16 آخرين من القائمين بالهجوم، وتدمير عدد 2 عربة دفع رباعى، وعدد 4 دراجات بخارية، والتحفظ على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات وأجهزه الاتصال اللاسلكية المستخدمة فى الهجوم .

فيما تقوم عناصر إنفاذ القانون بمواصلة عمليات التمشيط والمداهمة ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية، وتكثيف إجراءات الحماية والتأمين بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى.