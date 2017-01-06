4 طرق تخلّص من روائح عبوات الطعام الـ"بلاستيك"

على الرغم من تنظيف صناديق الطعام (لانش بوكس) المصنوعة من الـ"بلاستيك"، تنبعث الروائح الكريهة منها، بعد مدّة من استخدامها. وللتخلص من هذه الروائح، يفيد اتباع الطرق الآتية:

| يمكن تنظيف العبوة وتجفيفها جيّدًا، ثمّ توزيع أوراق الجريدة المجعدة في داخلها. بعدها، تغلق العبوة بالغطاء المخصّص لها، حتى الاستعمال التالي لها.

|يعدّ الخلّ مكوّنًا فعالًا في القضاء على الروائح الكريهة، على الرغم من رائحته القوية. ولذا، ينصح بنقع العبوات الـ"بلاستيك"، في خليط مكوّن من بلخلّ والماء الدافئ، لليلة، ثمّ غسلها في اليوم التالي بالماء والصابون.

| يفيد فرك العبوات الـ"بلاستيك" بلبّ الليمون الحامض، ثمّ نقعها، في خليط مكوّن من القشور المبشورة والماء، لليلة.

| من الضروري فتح عبوات الـ"بلاستيك" وتعريضها لأشعة الشمس لساعات، فالشمس تخلّص من روائح الطعام العالقة بالأواني، وتساعد في إزالة البق عنها.