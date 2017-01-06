إعادة فتح نفق الملك الصالح بعد انتهاء أعمال تطويره

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح نفق الملك الصالح فى مصر القديمة بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق فى الاتجاه القادم من المنيل، وصولا إلى السيدة عائشة وسط انتشار الخدمات المرورية لرفع أى معوقات بالطريق.

كانت إدارة المرور، أعلنت عن أعمال تطوير لنفق الملك الصالح، مع إجراء تحويلات مرورية بالطريق، على أن يسلك القادم من المنيل اتجاه الملك الصالح عدم الدخول للنفق، والتوجه يسارا اتجاه ميدان فم الخليج ثم الدخول يمينا لمحور جرى لعيون، ثم يسارا اتجاه صلاح سالم حتى السيدة عائشة لاستكمال الرحلة المرورية.