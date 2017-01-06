الأهلى يستقر على التعاقد مع ثنائى هجومى بعد عودة الاستبدال

كتب محمد عراقى

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري على إبرام التعاقد مع ثنائي هجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عودة نظام الاستبدال للاعبين، بالإضافة للمكان الشاغر الوحيد في القائمة الحمراء، وبالتالي يحق للبدري ومعاونيه التعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو الشتوى الجاري.

ويفاوض الأهلي أكثر من لاعب على مستوى خط الهجوم يعد أبرزهم الإثيوبي شيملس بيكلي لاعب بتروجت وأحمد حمودي جناح الباطن السعودي وأري بابل مهاجم بورتنج لشبونة البرتغالي وعمرو مرعى مهاجم إنبي.

وتحدث البدري مع إدارة الأهلى عن رغبته في التعاقد مع مهاجم صريح وجناح بعد عودة الاستبدال، مؤكداً أن الصفقة الثالثة سيتم حسمها وفقاً لمستوى اللاعبين المعروضين ،وأن كان مركز قلب الدفاع هو الأقرب للتدعيم.