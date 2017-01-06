«التموين»: تسهيلات لأصحاب المخابز لسداد الغرامات تصل إلى 18 شهرًا

قرر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إعطاء أصحاب المخابز تسهيلات في سداد المبالغ المستحقة عليهم لاستمرارهم في مزاولة نشاطهم لتوفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين.

وجاء نص القرار كالتالي: «على أنه يجوز لصاحب المخبز طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه نتيجة ارتكاب أي مخالفات سابقة أو لاحقة على صدور القرار على أن تكون مدة التقسيط بحد أقصى 18 شهرا من تاريخ سداد أول قسط بدلا من 6 أشهر».

من جانبه، قال محمد ناجي، وكيل مديرية تموين الجيزة، في تصريحات، إن القرار من شأنه أن يساهم في فتح المخابز المغلقة، نتيجة تراكم الغرامات على أصحاب المخابز، وعدم قدرتهم على دفعها، وبالتالي غلق المخبز، متوقعا أن يسهم القرار في إعادة فتح 23 مخبزًا عامًا، و30 مخبزًا خاصًا مغلقًا في محافظة الجيزة.